За сутки в рязанских кафе изъяли 86 литров алкоголя

Во время рейдов за минувшие сутки полицейские изъяли из рязанских кафе 86 литров алкоголя. Вся спиртная продукция продавалась незаконно, уверяют сотрудники специального подразделения УМВД.
К примеру, в кафе на улице Маяковского оперативники изъяли из незаконного оборота 14 литров алкоголя, а из еще одной точки общепита на улице Новаторов – 32 литра.
Еще по 20 литров незаконного спиртного лишились заведения на улицах Новоселов и Березовой.
В УМВД предупредили, что подобные рейды продолжатся. Так что владельцам кафе-баров и прочих питейных заведений нужно насторожиться.
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