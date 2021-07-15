Скончался рязанский режиссер Руслан Грук. Фото: Окский биосферный заповедник.

10 июля скончался рязанский режиссер Руслан Грук. Об этом сообщает замдиректора по экологическому просвещению Окского биосферного заповедника Марина Дидорчук.

Руслан Грук - режиссер с большим опытом работы в театре, на телевидении и радио. Последние пять лет вместе с Ульяной Белко работал в собственной семейной студии ULESA.

«Для заповедника ребята сделали два проекта – видеоролик «Окский заповедник» и фильм «Зубр», было еще много идей и планов… А еще Руслан умел видеть прекрасное в, казалось бы, обыденном, будь то утро или закат, полет бабочки, шелест листвы и травы. И делился всем этим с нами. Не только большой профессионал, а еще Человек - трепетный, открытый, добрый. Очень тяжело, очень… Наши искренние соболезнования семье, близким», - говорится в некрологе.

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