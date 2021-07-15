В пятницу в Рязани возможны дождь, гроза и жара

В пятницу, 16 июля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный, порывами до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по Рязанской области ночью +15...+20°С, днем жара +28...+33°С.
МЧС предупреждает, что в лесах Рязанского региона высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность.
Кроме того, в ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
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