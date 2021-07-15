Инвестиционная инициатива Рязанской области нашла поддержку в Красноярском крае

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15 июля генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин и Президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева провели деловые переговоры с бизнес-сообществом Красноярского края. Встреча состоялась на площадке Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты.

Артем Никитин выступил с презентацией инвестиционного потенциала Рязанской области и наиболее крупных проектов, которые в настоящее время находятся на сопровождении в региональной Корпорации развития, разъяснил порядок и условия получения статуса резидента инвестиционных площадок Рязанской области с целью привлечения Красноярского бизнеса локализоваться на рязанской территории.

Предприятия Красноярского края поддержали предложения рязанских делегатов, выразили интерес в долгосрочных стратегических партнерских отношениях. Как отметил в ходе переговоров Артем Никитин, все детали и вопросы дальнейшего построения отношений с каждой промышленной организацией будут прорабатываться адресно. В частности, начатое в Красноярске обсуждение продолжится на полях инвестиционного форума, который состоится в середине августа в Рязани.

Такой конкретный и продуктивный диалог институтов поддержки и бизнеса по вопросам инвестиционной деятельности при поддержке территориальных подразделений торгово-промышленной палаты РФ – первый опыт межрегионального взаимодействия в таком формате в России, - отметил Артем Никитин. По словам гендиректора Корпорации развития, опыт прямых встреч и переговоров, который инициировали рязанцы в Красноярске, в дальнейшем будет тиражироваться при установлении инвестиционных контактов в других регионах РФ.