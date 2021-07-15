«Ростелеком» расширил сеть оптического доступа жителям Рязанской области

Фото: Ростелеком.

Пять с половиной тысяч домохозяйств в пяти районах региона получили возможность подключить цифровые сервисы компании.

Для этого специалисты провайдера проложили почти 150 километров волоконно-оптических линий связи.

Все домохозяйства подключены по технологии GPON, что гарантирует стабильно высокую скорость интернета и доступ к цифровым сервисам «Ростелекома»: «Видеонаблюдению», мультимедийной платформе Wink, «Умному дому», цифровой телефонии и другим. Подробности – во вложении.

Другие новости «Ростелекома» доступны на корпоративном сайте компании и сайте «Вестник Ростелекома». Иллюстрации к публикациям можно скачать здесь.

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