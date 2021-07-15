В рязанских госпиталях 656 пациентов c COVID-19. Больше еще не было

В больницах Рязанской области по состоянию на вечер 14 июля находилось 656 пациентов с коронавирусом – на 47 больше, чем сутками ранее. Если верить официальной статистике, такого количества людей, которым при COVID-19 потребовалась госпитализация, в регионе еще не было (даже во время декабрьского пика заболеваемости).

«В тяжелом состоянии - 82 человека, из них 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщает опергруппа правительства со ссылкой на областной минздрав.

Состояние 483 пациентов специалисты оценивают как средней степени тяжести, 91 пациента – как удовлетворительное. Остальные, кто переносит инфекцию в легкой форме, проходят лечение на дому.

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