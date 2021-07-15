Велосипедиста сбили на улице Тимуровцев в Рязани

Фото: 62.мвд.рф

На улице Тимуровцев в Рязани случилось серьезное ДТП с велосипедистом. На 29-летнего рязанца совершил наезд Fiat Ducato под управлением 44-летнего липчанина.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, столкновение произошло по вине велосипедиста, который примерно в 7:30 пересекал дорогу вне пешеходного перехода у дома №12. Отметим, что на дворовом проезде возле места ДТП «зебра» имеется, а на самой улице Тимуровцев – нет, ближайшая – в 120 метрах, на пересечении с улицей Зубковой.

Всего в четырех ДТП за минувшие сутки травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

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