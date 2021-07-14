Николай Любимов: Нужные, полезные инициативы рождаются не в кабинетах, а в обществе

14 июля в Рязанском Дворце молодежи состоялась встреча депутатов Государственной Думы от Рязанской области, членов фракции «Единой России» Андрея Красова и Елены Митиной с жителями региона и депутатами органов местного самоуправления. По приглашению парламентариев в мероприятии принял участие губернатор Николай Любимов.

С докладами о своей работе и работе фракции «Единой России» в Государственной Думе выступили Андрей Красов и Елена Митина. О важных законопроектах, принятых региональными депутатами, рассказал вице-спикер Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.

Николай Любимов в своем выступлении обратил внимание на слова президента страны Владимира Путина, который подчеркнул, что в целом программа должна стать по-настоящему народной.

«На съезде партии 19 июня было решено составить народную, понятную людям программу. Ее основа уже сформирована. Сейчас дело за регионами. От нас ждут предложений, инициатив, которые необходимо реализовать с помощью федерального центра для повышения качества жизни на местах», – отметил губернатор.

По его убеждению, надо обязательно советоваться с людьми.

«Не просто слышать их, а знать их проблемы, чувствовать, что называется сердцем, чем живет каждый конкретный человек. И обязательно постараться ему помочь. По большому счету, именно так мы и действуем», – сказал Николай Любимов.

Он добавил, что в поездках по районам, на личных приемах, на встречах с рязанцами, в социальных сетях регулярно обсуждает насущные, острые проблемы. В непосредственном общении были определены приоритеты, ключевые задачи, которые считаются главными.

«Первое место в рейтинге востребованности занимают дороги – более 79%. На втором – обеспеченность чистой питьевой водой – почти 76%. Третье место – освещение – около 72,5%. Обращение с ТКО – на четвертом – почти 69%. На пятом месте – необходимость создания новых рабочих мест – 55%. Обеспеченность специалистами медучреждений – около 45% – шестое место. На седьмом – газификация – более 17%», – привел статистические данные Николай Любимов.

Кроме того, далеко не везде доступна современная связь – в некоторых населенных пунктах региона невозможно пользоваться Интернетом и сотовыми телефонами.

По-прежнему актуальными являются вопросы развития социальной инфраструктуры

«Обсуждая предложения, следует быть реалистами. Никакого популизма. Необходим проект, который последовательно, конкретными делами будут воплощать в жизнь депутаты Госдумы следующего созыва», – подчеркнул губернатор Николай Любимов.

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