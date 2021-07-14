Полицейские задержали рязанца, устроившего поножовщину на площади Ленина

В одну из майских ночей в больницу поступил 24-летний молодой человек с колото-резанной раной живота. При проверке выяснилось, что ранение парень получил во время конфликта, разразившегося в самом центре Рязани на площади Ленина.

«Потерпевший и его знакомый вступили в словесный конфликт с неизвестным мужчиной, который перерос в обоюдную драку. Видимо, почувствовав, что не справляется с двумя оппонентами, неизвестный выхватил нож, ударил одного из противников в живот и скрылся», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В процессе расследования этого преступления оперативники установили, что к нему может быть причастен 37-летний житель областного центра, который ранее был судим за аналогичное преступление.

При силовой поддержке сотрудников СОБР управления Росгвардии мужчину задержали. Его взяли под стражу.