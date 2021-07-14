Из-за обрыва контактной сети в Рязани изменились маршруты троллейбусов

На Московском шоссе в Рязани после остановки «Дом книги» произошел обрыв контактной сети троллейбусов. Из-за этого временно изменились маршруты №№ 1, 9, 10 и 16.

Так, «десятки» едут аналогично маршруту №17. Через улицу Крупской также должны объезжать участок троллейбусы №№9 и 16.

«Единички», по сообщению пресс-служба городской администрации, пока следуют до депо №2.

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