На 15 июля в Рязанской области прогнозируют дождь, грозу и град

Опубликован прогноз для Рязанской области на 15 июля. Жаркая погода сохранится. При этом в отдельных районах выпадут осадки, даже град.

В ночь на четверг температура по области +14…+19. Днем воздух прогреется до +29…+34 градусов.

По данным Рязанского гидрометеоцентра, местами пройдет кратковременный дождь. В Шиловском, Рязанском, Сасовском районах и на юге, юго-западе области – вероятно, с грозой. Кроме того, возможен град.

В МЧС отмечают, что в лесах высокая пожарная опасность, а в Сасовском и Клепиковском районах установлен чрезвычайно высокий (пятый) класс пожарной опасности.

Прогноз на 15 июля 2021 года.

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