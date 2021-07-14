Скончалась матушка Валентина – жена бывшего настоятеля Вознесенского храма

Матушка Валентина скончалась через год после смерти своего супруга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 июля скончалась на 71-м году жизни супруга почившего настоятеля Вознесенского храма протоиерея Анатолия Лазарева - матушка Валентина.

Матушка Валентина познакомилась с батюшкой Анатолием в Троице-Сергиевой Лавре, куда она приехала паломницей вместе с отцом-священником и сестрой.

В течение года они переписывались, а 21 июля 1969 года в праздник Казанской иконы Божией Матери повенчались. Матушка Валентина стала доброй спутницей отца Анатолия на всю жизнь.

В 1972 году по благословению отца Симона отец Анатолий с матушкой Валентиной приехали в Рязань.

С 1992 по 2020 год отец Анатолий и матушка Валентина трудились в Вознесенском храме.

3 июля 2020 года отец Анатолий (Лазарев) ушел из жизни. Спустя год его супруга.

«Матушка запомнилась людям добрым, простым, отзывчивым, трудолюбивым и благочестивым человеком. Прихожане благодарны матушке за ее неоценимую помощь в самых различных вопросах и в делах возрождения Вознесенского и Богоявленского храмов города Рязани», - говорится в некрологе.

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