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Происшествия14 июля 2021 11:06

Отдыхавшего на берегу Пры с палаткой туриста накрыл СОБР

У него обнаружили два боевых пистолета с патронами
Источник:kp.ru
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Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

В Рязанской области задержали туриста, отдыхавшего на берегу реки Пры. У него обнаружили пистолеты Макарова и Ярыгина с патронами.

Информацию о неком туристе, возможно, имеющем при себе оружие, получили сотрудники уголовного розыска.

«В ходе проведенной операции полицейские совместно с сотрудниками СОБР задержали предполагаемого злоумышленника – 38-летнего жителя города Рязани», - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В палатке туриста нашли заряженный пистолет Ярыгина с 36 патронами. Затем по месту жительства у него изъяли пистолет Макарова с 24 патронами. Экспертиза установила, что пистолеты из охолощенных кустарным способом переделаны под стрельбу боевыми патронами.

Против любителя оружия возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ.

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Сотрудники уголовного розыска задержали рязанца, который переделал в боевые два пистолета
Сотрудники уголовного розыска задержали рязанца, который переделал в боевые два пистолета