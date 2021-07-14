Люди из зоны ЧС в Скопинском районе требуют пересмотра компенсаций

Кадры из зоны ЧС в Скопинском районе 7 октября 2020 года.

К первому заместителю прокуратура Рязанской области Никите Зубко обратились жители военного городка в поселке Желтухинский (Скопинский район). Они требуют пересмотра размера компенсаций за ущерб от пожара на складе боеприпасов воинской части 55443-РК.

В частности, заявители считают недостаточными выплаты за утраченное имущество. Кроме того, люди подняли вопрос об устранении строительных недостатков жилья, предоставлении компенсаций за поврежденное имущество и самостоятельное его восстановление, а также о содействии в ремонте квартир и дополнительной финансовой поддержке.

Напомним, 7 октября 2020 года на территории воинской части загорелся склад боеприпасов, что привело к многочисленным взрывам, пожарам, уничтожению десятков и повреждению сотен домов. 15 населенных пунктов вошли в границы зоны чрезвычайной ситуации.

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