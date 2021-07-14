В Рязанском регионе ввели новые изменения по ипотеке с господдержкой

Компания «Стройпромсервис».

Компания «Стройпромсервис» сохраняет позиции в ТОП-5 по объемам текущей застройки в Рязанском регионе и в настоящее время предлагает одни из самых выгодных условий на рынке. Цены на современные новостройки класса «комфорт» с индивидуальным отоплением, панорамным остеклением и другими преимуществами начинаются от 1254600р. К покупке доступны как классические планировки, так и популярные сейчас квартиры СМАРТ-формата.

Программа распространяется на покупку квартир в жилых комплексах «Шереметьевский проспект» и «Окские просторы».

Такое предложение особенно интересно и востребовано у молодых семей на покупку квартир в ЖК «Шереметьевский квартал» благодаря развитой инфраструктуре комплекса. Это готовый квартал - уже заселены 10 очередей и еще два дома будут сданы до конца года. На территории новая школа на 550 учеников и скоро появится садик. А еще 4 школы и 6 детских садов ждут учеников через дорогу от дома! Несомненно, это большое преимущество для родителей.

Компания «Стройпромсервис»

«По сравнению с действующими на рынке ставками, наши условия дают несколько дополнительных выгод, а именно: уменьшение ежемесячных платежей на 20 процентов, что позволит снизить нагрузку на семейный бюджет, а также значительная экономия на протяжении всего срока кредита», — отмечают представители компании.

Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (4912) 247-000 или оставить заявку на сайте ГК «Стройпромсервис».

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