С 15 июля в Рязани больше полусотни домов останутся без горячей воды

Очередная волна отключений горячей воды пройдет по Рязани 15 июля. Как и всегда, причиной становятся профилактические и ремонтные работы РМПТС. Также неизменным остается тот факт, что муниципальное предприятие на проведение этих работ отводит себе максимально допустимые две недели.

В списке на четверг оказалось 55 адресов. Попавшие в него дома расположены в центре города:

- ул. Ленина, д. 5а, 9, 13а, 19а, 30, 36 (Женская консультация №1);

- ул. Садовая, д. 30 (Больница №9);

- ул. Свободы, д. 66 (Детский диагностический центр),

- ул. Радищева, д. 10, 12, 39 (Д/сад №1), 61;

- ул. Урицкого, д. 2а, 22, 23а (Д/сад №2),

- ул. Юннатов, д. 1/8 (Д/сад №70)

- ул. Фирсова, д. 2, 6 корп. 1 (Д/сад №91), 10а, 18, 25, 32;

- ул. Лермонтова, д. 14 (Д/сад №96), 22 (школа №15)

- ул. Электрозаводская, д. 54в, 56 (школа №14), 79, 81;

- ул. Введенская, д. 67, 94;

- ул. Войкова переулок, д. 1;

- ул. Горького, д. 27, 29а (Д/сад №17), 32, 37, 37 корп.1, 45, д. 51 (школа №1);

- ул. Есенина, д. 27, 46 (ДДТ), 72/2;

- ул. Лево-Лыбедская, д. 34 (цирк);

- ул. Маяковского, д. 36;

- ул. Новая, д. 102;

- ул. Ново-Касимовская, д. 15;

- ул. Свободы, д. 46 корп. 2, 49, 69, 73, 75, 81;

- площадь Театральная, д. 7а (Театр драмы);

- ул. Циолковского, д. 5 корп. 1, 12;

- проезд Яблочкова, д. 7.

С полным графиком плановых отключений горячей воды на июль 2021 года в Рязани можно ознакомиться по ссылке.