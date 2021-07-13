Госавтоинспекция призвала самокатчиков соблюдать три простых правила

Госавтоинспекция сообщила, что с начала года произошло восемь в дорожно-транспортных происшествий с участием, людей двигавшихся на самокатах. При этом все восемь человек, в числе которых четыре ребенка, получили травмы различной тяжести. Отмечается, что четыре из восьми случаев произошли с теми, кто использовал электросамокаты.

Для предупреждения несчастных случаев, региональное управление ГИБДД опубликовало три простых правила, соблюдение которых может спасти жизнь:

- Передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, а также в пределах пешеходных зон, закрытых для движения транспорта.

- Выезжать на проезжую часть - запрещено.

- При переходе дороги необходимо веди себя как пешеход.

Также в ведомстве подчеркнули, что многие пользователи электросамокатов не готовы к участию в дорожном движении и не могут адекватно оценить транспортную обстановку.

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