Рязанцев пригласили на слушания по благоустройству парка имени Белякова

Иллюстрация: пресс-служба администрации Рязани.

14 июля в 18.00 на территории стадиона «Сокол» состоятся обсуждения, касающиеся запланированного в рамках нацпроекта ремонта парка имени Белякова.

«Общественное пространство стало победителем рейтингового голосования в Московском районе. Масштабное благоустройство парка состоится в 2022 году», - сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

В ведомстве уточнили, что с соблюдением противоэпидемических мер, к обсуждениям приглашаются все заинтересованные лица.

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