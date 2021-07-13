В Рязанской области чуть ослабили коронавирусные ограничения. Но только под выборы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязанской области ослабили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатор Николай Любимов подписал 12 июля. Правда, речь идет не о работе кафе и других точек общепита, а о проведении предвыборных мероприятия.

Если чуть перефразировать распоряжение, то граждан разрешается собираться для проведения съездов, конференций, собраний и пикетирований, но только при использовании повязок, масок, респираторов, перчаток и других средств индивидуальной защиты. Да, и не забывая о соблюдении социальной дистанции.

В сентябре в Рязанской области пройдут выборы в Государственную Думу России.

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