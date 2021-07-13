Утром 14 июля отключат контактную сеть троллейбусов №10. В связи с этим транспорт будет следовать в депо №2, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина – обрезка деревьев в Московском районе города.

После переключения (после 9 утра) сети троллейбус будет следовать до конечной остановки «улица Крупской» по Московскому шоссе и улице Юбилейной.

В направлении центра - по улице Крупской, Народному бульвару и Московскому шоссе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!