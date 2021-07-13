Офис банка в центре Рязани оцепили

Офис банка "Открытие" в центре Рязани оцепили.

Бизнес-центр «Атриум» в центре Рязани (улица Ленина, 18) оцепили. Фото с места событий «КП-Рязань» прислал читатель. Как оказалось, правоохранительные органы отрабатывают информацию, поступившую из банка «Открытие» на первом этаже.

«На единый телефон поступило сообщение, что в помещении банка обнаружен бесхозный предмет. Для отработки информации на место стянуты силы полиции и других служб. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Помимо полицейских машин возле здания заметили автомобиль Росгвардии. После 14:10 оцепление было снято.

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