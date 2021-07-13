Губернатор: В УРТ – огромное количество неэффективных расходов

У МУП «УРТ» огромное количество неэффективных расходов, в том числе в отношении системы обеспечения запчастями, принципов начисления зарплаты сотрудникам. Предварительный анализ работы муниципального предприятия озвучил губернатор Николай Любимов.

— Отношение к имуществу безобразное: крыша течет, с освещением проблемы, условия работы водителей и механиков не укладываются ни в какие рамки, — резко высказался на заседании правительства Рязанской области Николай Любимов. — Я хочу увидеть дорожную карту оздоровления предприятия с конкретными сроками, бизнес-планом и ответственными за каждый этап должностными лицами.

Отметим, что курировать работу со стороны правительства области будет зампред Евгений Беленецкий. Губернатор дал чиновникам на подготовку дорожной карты одну неделю.

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