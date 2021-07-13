Коронавирус за сутки обнаружили в 54 точках Рязанской области

Если верить официальной статистике, в Рязанской области 13 июля зарегистрировали еще 140 случаев коронавирусной инфекции. Распределились они по 54 населенным пунктам.

37 тестов на COVID-19 оказались положительными в Рязани. Среди других точек на карте региона выделяются Скопин с 11-ю и Тума с 10-ю заболевшими. В Касимове - девять новых случаев. В поселке Южный (Скопинский район) и селе Польное Ялтуново (Шацкий район) коронавирус обнаружили впервые.

С полными данными о географии распространения COVID-19 в Рязанской области можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 12 июля:

- Рязань - 17003 (+37);

- Скопин – 1141 (+11);

- Касимов – 913 (+9);

- Касимовский район – 701 (+13) (Гусь-Железный – 69 (+3), Елатьма – 55 (+1), Крутоярский – 42 (+1), Лашма – 39 (+1), Лощинино – 23 (+1), Новая Деревня – 19 (+1), Ташенка – 16 (+1), Самылово – 11 (+1), Щербатовка – 6 (+1), Ибердус – 5 (+1), Токарево – 4 (+1));

- Клепиковском районе – 691 (+15) (Тума – 259 (+10), Болонь – 48 (+1), Екшур – 35 (+1), Давыдово – 12 (+2), Бычково – 3 (+2));

- Рыбное – 629 (+1);

- Сасово – 606 (+5);

- Скопинский район – 588 (+8) (Вослебово – 60 (+2), Чулково – 27 (+1), Лопатино – 18 (+1), Секирино – 13 (+1), Князево – 11 (+1), Шелемишево – 9 (+1), Южный – 1 (+1))

- Рыбновский район – 477 (+2) (Пощупово – 30 (+1), Старое Батурино – 5 (+1));

- Спасский район – 410 (+9) (Ижевское – 66 (+2), Гавриловское – 28 (+1),Троица – 27 (+1), Кирицы – 17 (+1), Собчаково – 15 (+1), Лакаш – 12 (+1), Павловка – 12 (+1), Кутуково – 9 (+1));

- Шацком районе – 313 (+4) (Казачья Слобода – 75 (+2), Черная Слобода – 70 (+1), Польное Ялтуново – 1 (+1));

- Кораблино – 280 (+1);

- Сараевский район – 232 (+1) (Напольное – 10 (+1));

- Сасовском районе – 214 (+2) (Сасовский – 9 (+1), Салтыково – 5 (+1));

- Милославский район – 210 (+4) (Центральный – 31 (+3), Богородицкое – 11 (+1));

- Милославское – 190 (+4);

- Спасск-Рязанский – 188 (+2);

- Пронск – 147 (+4);

- Ухолово – 142 (+5);

- Кадом – 88 (+1);

- Сапожковский район – 80 (+1) (Новокрасное – 6 (+1));

- Ухоловский район – 76 (+1) (Александровка – 8 (+1)).