На практику в Рязань приехали студенты со всей страны

Фото: РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») приняла 40 студентов из ведущих инженерно-технических вузов России на производственную практику. Молодые люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя и Рязани смогут наглядно изучить практики, применяемые в РНПК.

Производственная практика для студентов – один из инструментов профориентационной работы РНПК в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Ежегодно завод принимает на производственную и преддипломную практику студентов ссузов и вузов профильных направлений со всей страны.

Занятия проводят как на учебном полигоне, где есть макеты действующих технологических установок завода, так и в производственных цехах. В ходе производственной практики за каждым студентом предприятие закрепляет руководителя из числа работников технологических объектов.

Фото: РНПК.

НАША СПРАВКА

Рязанская НПК сотрудничает с 10 вузами страны и четырьмя учебными заведениями профессионального образования региона. Для студентов завод проводит ознакомительные экскурсии и предоставляет возможность пройти все виды практик – учебные, производственные и преддипломные. В 2021 году на производственной практике побывали 55 студентов ведущих инженерно-технических вузов России, на преддипломной - 15.

Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров. Образовательный проект реализуется на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. Ежегодно кафедра выпускает 20 и более человек, большинство из которых трудоустраиваются на завод. В 2021 году вуз закончили 9 студентов-бакалавров, четверо из них - с красным дипломом, 25 заочников.