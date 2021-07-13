Под Рязанью горящая фура перекрыла трассу М-5

Под Рязанью загоревшая фура перекрыла трассу М-5.

На 205 километре трассы М-5 в Рязанском районе загорелась фура. Об этом «КП-Рязань» сообщил очевидец происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работает бригада скорой медицинской помощи. Трасса перекрыта в обоих направлениях.

В настоящее время неизвестно о пострадавших и причинах возгорании. Подробности происшествия уточняются.

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