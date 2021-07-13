В Касимове 17-летний мотоциклист устроил массовое ДТП

Вечером 12 июля в Касимове 17-летний местный житель за рулем мотоцикла «Планета-4» совершил массовое ДТП, сообщает рязанское УМВД.

Сначала парень столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, а потом влетел в припаркованную «Ниву».

В Касимове 17-летний мотоциклист устроил массовое ДТП

В результате дорожного происшествия мотоциклиста с полученными травмами госпитализировали.

По предварительной информации, у него не было прав на управление мотоциклом.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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