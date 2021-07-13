В Касимове 17-летний мотоциклист устроил массовое ДТП
Вечером 12 июля в Касимове 17-летний местный житель за рулем мотоцикла «Планета-4» совершил массовое ДТП, сообщает рязанское УМВД.
Сначала парень столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, а потом влетел в припаркованную «Ниву».
В Касимове 17-летний мотоциклист устроил массовое ДТП
В результате дорожного происшествия мотоциклиста с полученными травмами госпитализировали.
По предварительной информации, у него не было прав на управление мотоциклом.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!