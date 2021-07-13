На улице Циолковского прорвало водопровод – вода заливает дорогу

Утром 13 июля на перекрестке улиц Циолковского и Новой из канализационного люка льются на проезжую часть вода и канализационные отходы. Об этом заявили в паблике НРВК.
Однако, администрация Рязани опровергла данную информацию, сообщив, что на указанном участке произошел порыв водопровода.
«Специалисты МП "Водоканал города Рязани" уже выехали на место. После оценки ситуации они приступят к устранению аварии. Это не канализация», - говорится в сообщении.
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