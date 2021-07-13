Под Рязанью зарезали чиновника минтерпола Романа Морукова

10 июля в селе Выползово Спасского района обнаружили труп 50-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Вскоре выяснилось, что погибший является сотрудником министерства по делам территорий и информационной политике Романом Моруковым.

Губернатор и правительство региона выразили соболезнования по поводу трагической гибели чиновника, а следователи задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 63-летний сосед по даче.

В настоящее время по ходатайству следователя Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области мужчину взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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