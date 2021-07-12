Игоря Яшина похоронят в рязанском микрорайоне Никуличи

Яшин многое сделал для родных Никуличей, где его и похоронят. Фото: сайт Рязгордумы.

Стала известна дата прощания с бывшим депутатом Рязанской городской Думы Игорем Яшиным. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает РЗН со ссылкой на пресс-службу органа власти.

Отпевание состоится во вторник, 13 июля, в 11.00 в Александро-Невском храме в Рязани. В 13.00 Игоря Яшина похоронят на кладбище в родных для него Никуличах, заботу о которых он проявлял на протяжении длительного времени.

По неофициальной версии, Яшин пал жертвой в борьбе с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Умер экс-депутат 11 июля в БСМП.

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