Рязанка стала лучшим в стране специалистом со средним медицинским образованием

Теперь рязанской ОКБ есть кем гордиться. Фото: страница Андрея Карпунина VK.

Фельдшер-лаборант рязанской ОКБ Елена Аверьянова стала лучшим в России специалистом со средним медицинским образованием. Об этом сообщил главврач больницы Андрей Карпунин на своей странице в соцсети.

Фельдшер заняла 1 место в номинации «Лучший лаборант» во Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Это при том, что в конкурсе принимали участие 349 претендентов из 68 субъектов России.

Аверьянова работает в клинико-диагностической лаборатории ОКБ, ее работа связана со службой трансплантации органов. Кроме того, она помогает врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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