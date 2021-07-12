В Рязанской области завершился проект «Будущее без диабета – 2021»

В РязГМУ прошла акция "Будущее без диабета – 2021". Фото пресс-службы "Единой России".

- Многие люди вспоминают о своем здоровье только тогда, когда появляются серьезные проблемы. Акция «Будущее без диабета – 2021», которую мы провели в июне, стала для рязанцев напоминанием о необходимости своевременной профилактики опасных заболеваний, – отметил региональный координатор проекта «Единой России» «Здоровое будущее», ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин.

Мероприятия проводились РязГМУ совместно с региональным министерством здравоохранения при поддержке правительства Рязанской области. Сотрудники, ординаторы и студенты организовывали разнонаправленные профилактические акции: осмотры населения, мастер-классы по скандинавской ходьбе, раздавали информационно-просветительские буклеты, проводили тематические лекции. На базах санаториев, образовательных учреждений, библиотек, ФАПов и отелей Рязанской области работали консультационные площадки.

- По общим подсчетам, хотя бы один раз информацию в рамках проекта «Будущее без диабета – 2021» увидели более 150 тысяч человек. Из них 1095 участников проверили свои знания о сахарном диабете и написали диабет-диктант, 96 пациентов стали слушателями организованных Школ диабета, – привел статистику Роман Калинин.

По его убеждению, повышать грамотность населения по профилактике диабета очень важно особенно сейчас, когда пандемия коронавируса спровоцировала всплеск обострений сахарного диабета, и доказано, что это заболевание повышает риск тяжелых осложнений у пациентов с COVID-19.

В рамках проекта «Здоровое будущее» в Рязанской области проводится серия тематических мероприятий, направленных на профилактику различных заболеваний. С апреля 2021 года в регионе проходила масштабная акция «Здоровое сердце», продолжается работа проектов «Онкоконтроль» и «Оптимизация прогноза сроков прибытия скорой помощи к пациенту в сельской местности», запланирована просветительская акция, посвященная заболеваниям дыхательных путей, в частности – бронхиальной астмы.