В России планируют расширить меры поддержки семей с детьми

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8 июля состоялась стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми». В работе приняли участие общественники – представители профильных некоммерческих организаций, эксперты и депутаты. Участники дискуссии озвучили предложения по расширению мер поддержки семей.

«Благополучие семей с детьми — один из главных приоритетов. При этом важно, чтобы поддержку получали разные категории семей», – подчеркнула детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Новыми мерами, по словам Кузнецовой, могли бы стать: увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы и повышение этого периода до трех лет, налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, и меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Эксперты предложили расширить возможности материнского капитала, а также получения пособий на детей от полутора до трех лет, разработать меры по укреплению здоровья мужчин, ввести на государственном уровне новый праздник – День отца, скорректировать программу трудоустройства подростков и программу постинтернатного сопровождения детей-сирот, которая позволит добиться их успешной социализации в обществе.

«Рассмотренные инициативы затрагивают свыше 20 миллионов семей с детьми. Все они будут учтены при доработке народной программы», — резюмировала модератор дискуссии, председатель «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

Возможности расширения регионального материнского капитала обсуждались в День семьи, любви и верности и в Рязанской области на встрече губернатора Николая Любимова с многодетными родителями. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

Представители многодетных семей предложили использовать материнский капитал не только для улучшения жилищных условий, но и на оплату образовательных или медицинских услуг, на приобретение автомобиля, мебели или бытовой техники.

Глава региона согласился, что направления использования регионального материнского капитала должно быть максимально широким.

«Я обязательно дам поручение региональному министерству труда и соцзащиты населения проработать этот вопрос совместно с экспертным сообществом, в том числе с объединением многодетных семей. В осеннюю сессию Рязанской областной Думы необходимо внести соответствующий законопроект. Думаю, депутаты нас поддержат», – добавил Николай Любимов.

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