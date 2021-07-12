За неделю в Рязани залатают ямы на восьми улицах

Фото: администрация Рязани.

В Рязани власти отчитались о ликвидации выбоин на минувшей неделе и рассказали о планах на текущую. Сделан ямочный ремонт на 12 участках, на очереди еще 8.

«Планируется ремонт на улицах Молодцова, Интернациональной, Зубковой, Корнилова, Новоселов, Кальной, Луковской, Сельских Строителей», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Что касается залатанных за неделю участков, то это были улицы Молодцова, Новоселов, Зубковой, Соборная, Фирсова, Бугровка, Луковская, Интернациональная, Новая, Бирюзова, Станкозаводская, а также дорога на Карцево. Площадь ямочного ремонта превысила 1500 «квадратов», работы выполняли четыре бригады Дирекции благоустройства города и одна подрядная организация.

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