В рязанском райцентре установили памятник сапогу

Фото: vk.com/sapozhkovskiiraion

В поселке Сапожок Рязанской области установили памятник сапогу. Об этом сообщили в районной администрации.

Открытие памятника стало одним из событий проекта «Нарядная губерния» и состоялось в рамках презентации этнографической площадки. Символ поселка теперь красуется возле дома культуры «Нажежда».

«Артисты в аутентичных костюмах развернули красочную программу с народными песнями, плясом, чечеткой, в которой отражен сапожковский быт, праздники, традиции. Гостей угощали старинными блюдами – вареньем из желудей, лепешками в виде «следочков от сапожка», курником, медом, березовым соком, огурцами на дубовых листьях», - пишут о мероприятии

Также для гостей подготовили выставки, посвященные сапожковскому ткачеству,глиняной игрушке и посуде, а на ярмарке у стен выставочного зала можно было купить местные уникальные товары.

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