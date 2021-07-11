Новые «подвиги» рязанских вандалов в выходные попали на видео

Фото: vk.com/rznnews62

Рязанцы рассказали в соцсетях об очередных «подвигах» далеко не самых разумных представителей молодого поколения. Записи с камер видеонаблюдения появились в одном из городских сообществ.

На первом видео, датированном 10 июля, запечатлена кампания (три юноши и девушка) во дворе на улице Затинной. Проходя через арку, один из парней решил продемонстрировать свою удаль, выгнув шлагбаум в обратную сторону.

На второй записи, сделанной сутками позже, молодой человек несколько раз дергает стеклянную дверь подъезда и в итоге разбивает ее. Случилось это на улице Княжье Поле, дом 4.

Отметим, что оба инцидента произошли около 4 часов утра. Опубликованные в соцсетях материалы изучит полиция. Действия подростков вполне могут расценить как акты вандализма, наказание за которые предусмотрены соответствующей статьей уголовного кодекса.

Ввиду того, что герои обоих видео, судя по всему, несовершеннолетние, ознакомиться с этими роликами предлагаем по ссылкам выше.

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