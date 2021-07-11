Мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе в Рязани

10 июля в Рязани мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе. Произошло это на Михайловском шоссе напротив дома №73.

«Ребенок в тяжелом состоянии», - рассказали очевидцы в соцсетях.

В группе «Подслушано у водителей в Рязани» появилось видео с места ДТП, снятое еще до приезда полиции и скорой помощи. На нем есть виновник, который, как посчитали очевидцы, попытался скрыться.

Смотреть видеосюжет Наезд на Михайловском шоссе

Однако сам водитель позже появился в комментариях и стал утверждать, что поставил мотоцикл неподалеку, вернулся обратно и поехал с экипажем ДПС в ГАИ.

«Как бы там ни было, за рулем был я. Скользко после дождя и прочее - не оправдание. Я виноват. Маме [ребенка] звонил. Все, что могу, все отдам, простите», - написал мотоциклист.

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