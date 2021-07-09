9 июля в Рязанской области подтвердили причину смерти от COVID-19 у девяти человек

В пятницу, 9 июля, рязанский минздрав включил в список скончавшихся от COVID-19 фамилии девяти человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся. Среди умерших преимущественно возрастные люди.

Это четверо мужчин в возрасте 61-го года, 67-ми лет, 72-х лет и 87-ми лет. А также пять женщин в возрасте 54-х лет, 54-х лет, 62-х лет, 73-лет и 75-ти лет. Все они, кроме 61-летнего мужчины, скончались в апреле. Мужчина умер еще в феврале.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала коронавирусная инфекция.

Всего по официальным данным, COVID-19 унес в Рязанской области жизни 673 человек.