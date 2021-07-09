Суд в Рязанской области отменил передачу здания школы монастырю

В Сапожковском районе суд отменил безвозмездную передачу бывшего здания школы в селе Михеи в собственность Подворья Данилова ставропигиального мужского монастыря при Храме Архангела Михаила. Прилегающий участок власти также подарили церкви, на что не имели права.

Исковое заявление по итогам проверки подал районный прокурор, потребовав признать сделку между чиновниками и священнослужителями ничтожной и недействительной.

«Переданное имущество было в муниципальной собственности и, согласно закона о приватизации государственного и муниципального имущества, должно было отчуждаться на возмездной основе», - указано в иске.

Представитель местных властей на заседании высказал некоторые возражения (от церкви вовсе никто не явился), однако суд, выслушав эти доводы, удовлетворил требования прокурора. Решение в законную силу пока не вступило.

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