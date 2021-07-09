Новое здание Рязанского областного суда открыли официально

Фото: ryazangov.ru

9 июля состоялось официальное открытие нового здания Рязанского областного суда. На мероприятии побывали губернатор Николай Любимов и главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пятиэтажное современное здание площадью более 11,7 тыс. кв.м. построили за 2,5 года на средства федеральной программы по развитию судебной системы России. Там есть 17 залов для заседаний, конференц-зал на 273 человек, архивные помещения на 30 тыс. дел, большое помещение для приема граждан, кабинет для медиативных процедур (медиация – внесудебное урегулирование споров с участием третьей стороны). В плане оснащения выделяют системы видеоконференцсвязи, аудио- и видеопротоколирования, информационные табло.

Напомним, объект обошелся федеральному бюджету в сумму более 540 млн рублей.

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