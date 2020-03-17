2020-03-17T20:49:32+03:00
Общество

Новое здание Рязанского областного суда достроят уже в 2020 году

Из федерального бюджета на строительство объекта потратили более 541 млн рублей
Александр РАДЫГИН
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Новое здание областного суда откроет двери для посетителей уже в 2020 году.Новое здание областного суда откроет двери для посетителей уже в 2020 году.
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Строительство нового здания Рязанского областного суда, начатое летом 2018 года за счет денег федерального бюджета, продвигается согласно плану. Об этом сообщила председатель облсуда Елена Сапунова.

К настоящему времени уже сделана большая часть строительных работ:

- завершены мероприятия по устройству и техническому присоединению наружных сетей;

- обустроена система отопления, вентиляции и электроснабжения;

- смонтированы лифты;

- установлены окна и витражные системы.

В апреле рабочие начнут проводить внутреннюю отделку здания и фасадные работы.

Кроме того, решается вопрос о благоустройстве прилегающей территории. Необходимо найти оптимальное решение по организации подъездных путей к зданию, которое бы не мешало существующему движению транспорта и было бы удобным для жителей.

Все работы должны завершиться в 2020 году.

Напомним, на строительство здания федеральный бюджет выделил более 541 млн рублей. Общая площадь объекта составляет около 12 тысяч кв. метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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