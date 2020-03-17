Новое здание Рязанского областного суда достроят уже в 2020 году
Строительство нового здания Рязанского областного суда, начатое летом 2018 года за счет денег федерального бюджета, продвигается согласно плану. Об этом сообщила председатель облсуда Елена Сапунова.
К настоящему времени уже сделана большая часть строительных работ:
- завершены мероприятия по устройству и техническому присоединению наружных сетей;
- обустроена система отопления, вентиляции и электроснабжения;
- смонтированы лифты;
- установлены окна и витражные системы.
В апреле рабочие начнут проводить внутреннюю отделку здания и фасадные работы.
Кроме того, решается вопрос о благоустройстве прилегающей территории. Необходимо найти оптимальное решение по организации подъездных путей к зданию, которое бы не мешало существующему движению транспорта и было бы удобным для жителей.
Все работы должны завершиться в 2020 году.
Напомним, на строительство здания федеральный бюджет выделил более 541 млн рублей. Общая площадь объекта составляет около 12 тысяч кв. метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU