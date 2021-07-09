При поддержке РНПК рязанские школьники совершили три экологических экспедиции

Фото: РНПК.

При поддержке АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего общества НК «Роснефть», экологический волонтерский отряд ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы №47 побывал сразу в трех экологических экспедициях. Ребята съездили к реке Проне, в село Агро-Пустынь Рязанского района и усадьбу Зимино Захаровского района.

С любовью и заботой к природе

В очередной раз юные экологи провели на местности изучение местной флоры и фауны, а также приняли участие в восстановлении дендрария и очистили территории от скопившегося мусора, наносящего вред окружающей среде.

- Не первый год мы выезжаем к Проне на летний практикум и проводим биоиндикацию воды в реке. Нашим ребятам очень интересно делать замеры, определять качество и наблюдать за микроорганизмами в воде, - рассказал один из руководителей отряда.

В своих экспедициях школьники соединяют полезное с приятным. На этот раз результатом уборки несанкционированной свалки в лесном массиве поймы реки Прони стали более двадцати мешков с мусором, оставленных туристами.

- Хочется, чтобы жители задумывались о вреде мусора и убирали после отдыха и свой мусор, и оставленный другими. Только так мы сохраним уникальную природу нашей Мещеры, - поделились юные экологи.

Неожиданное открытие, пролившее свет на историю

В селе Старое Зимино, где находится усадьба XIX века, принадлежавшая дворянской семье Желтухиных, школьники провели большие работы по очистке парка от кленовой, черемуховой поросли и сухостоя.

- На стене усадьбы мы увидели мемориальную доску с фамилией героя Гражданской войны Великанова Михаила Дмитриевича, который родился в этом селе, - рассказывают волонтеры. - Наша школа стоит на улице Великанова, и мы как раз занимались поисками его места рождения и учебы. Вот так случайность поставила точку в одном из наших исследовательских проектах.

Добрая традиция и годы сотрудничества

Помощь в организации экологической экспедиции для детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» стала очередным мероприятием программы Рязанской НПК по экологическому воспитанию школьников, развитию чувства гордости за свою малую родину, сохранению памяти наших знаменитых земляков. С 2011 года предприятие активно поддерживает инициативы юных экологов и исследователей клуба «Хозяин Мещеры». За годы сотрудничества проведено большое количество мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков.

Фото: РНПК.

НАША СПРАВКА

Организация «Хозяин Мещеры» была создана для просвещения и помощи в приобретении дополнительных знаний по экологии с целью активного содействия в экологических акциях и мероприятиях по защите окружающей среды. Волонтеры-экологи принимают участие в экологических акциях и мероприятиях по защите окружающей среды, проводимых как на городском, так и областном уровнях. А также выпускают информационные листовки и бюллетени, занимаются пропагандой бережного отношения к окружающей среде и здорового образа жизни, активно влияя на формирование общественного мнения, информируя рязанцев о состоянии окружающей среды.