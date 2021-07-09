Больше всего случаев COVID-19 за сутки выявили в Рязани и Ряжске

9 июля в Рязанской области появились обновленные данные о географии распространения коронавируса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

9 июля в Рязанской области появились обновленные данные о географии распространения коронавируса. 141 случай инфекции за минувшие сутки зарегистрировали в 34 населенных пунктах.

Больше всего заболевших, если верить статистике региональной опергруппы, прибавилось в Рязани (+79) и Ряжске (+8). В Сасове положительными оказались шесть тестов на COVID-19, в Касимове и Рыбном – по пять. Некоторая странность с Михайловским районом: в сводных данных значатся два новых случая, а в поселках Октябрьский и Некрасово совокупно получается три.

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения, произошедшие по сравнению с 8 июля:

- Рязань – 16722 (+79);

- Рязанский район – 1238 (+8) (Варские – 50 (+3), Листвянка – 39 (+2), поселок учхоза Стенькино – 21 (+1), Высокое – 18 (+1), Дашки 2-е – 4 (+1));

- Скопин – 1122 (+2);

- Касимов – 897 (+5);

- Касимовский район – 678 (+4) (Сынтул – 76 (+1), Лашма – 35 (+2), Лощинино – 21 (+1));

- Клепиковский район – 671 (+3) (Болонь – 47 (+2), Сергеево – 4 (+1));

- Ряжск – 650 (+8);

- Рыбное – 620 (+5);

- Сасово – 591 (+6);

- Скопинский район – 576 (+2) (Вослебово – 58 (+1), Казинка – 18 (+1));

- Рыбновский район – 467 (+5) (Костино – 40 (+2), Высокое – 14 (+1), Дивово – 13 (+1), Константиново – 13 (+1));

- Михайловском районе – 438 (+2) (Октябрьский – 121 (+1), Некрасово – 6 (+2));

- Шацкий район – 307 (+1) (Черная Слобода – 69 (+1));

- Александро-Невский район – 236 (+1) (Лапотские Выселки – 2 (+1));

- Александро-Невский – 223 (+1);

- Спас-Клепики – 218 (+3);

- Сасовский район – 207 (+2) (Малый Студенец – 17 (+1), Гавриловское – 3 (+1));

- Ряжский район - 130 (+2) (Салтыки – 13 (+1), Марчуки 1-е – 7 (+1));

- Путятинский район – 68 (+1) (Глебово – 4 (+1));

- Пителинском районе – 50 (+1) (Нестерово – 10 (+1)).

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