15-летняя рязанская велосипедистка попала под Renault

Фото: 62.мвд.рф

15-летняя велосипедистка попала под машину в поселке Ухолово Рязанской области. Случилось это 8 июля примерно в 15:30 на улице Революции, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Юная жительница райцентра, по предварительной информации, при выезде на дорогу с территории у дома №72 не уступила дорогу Renault Logan. В результате столкновения ей понадобилась медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки в двух ДТП различные травмы получили два человека. Обошлось без погибших.

Фото: 62.мвд.рф

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