Бившую сына рязанку лишили родительских прав и будут судить

В Рязани перед судом предстанет женщина, которая жестоко обращалась со своим сыном. 34-летняя горе-мать окончательно забросила чадо и занималась рукоприкладством, за что уже лишена родительских прав по иску прокурора. Дело против нее возбуждено по статье 156 УК РФ.

По данным прокуратуры, рязанка устранилась от исполнения родительских обязанностей сразу – с момента рождения ребенка. Ни о состоянии здоровья мальчика, ни о его интеллектуальном и физическом развитии она не заботилась. Еще и била: в деле отражен факт «нанесения телесных повреждений в области головы и грудной клетки».

«Это фактически привело к усугублению состояния малолетнего, отставанию его в психоэмоциональном, психоречевом и физическом развитии», - отмечает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В итоге ребенка изъяли, поместив в Областной кожно-венерологический диспансер, а мать, которая в его отсутствие продолжала пить и разводить антисанитарию в жилище, через суд лишили родительских прав. Теперь в скором времени будет рассмотрено и уголовное дело.