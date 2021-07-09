Рязанские молодогвардейцы поздравили семьи в День семьи, любви и верности

Фото «Молодой Гвардии Единой России»

Среди них – семья Семиеновых, в которой воспитывается дочь; семья Толоконниковых, в которой воспитываешься шесть детей; семья Киселёвых, в которой воспитывается сын.

Молодогвардейцы навестили три семьи, поздравили их со светлым праздником семьи, любви и верности, а также подарили детям к школе канцелярские принадлежности, средства по уходу за детьми, бытовую химию и комплект постельного белья.

Семьи тепло и гостеприимно встретили молодогвардейцев, а также поблагодарили за оказанную помощь.

«Семья является фундаментом и основой развития нравственных устоев, национальных и культурных традиций. В этот добрый праздник хотим пожелать огромного семейного счастья, чтобы родные и близкие были здоровы и всегда рядом. Желаем, чтобы сердце всегда было открыто для добра и просто излучало любовь, верность и поддержку!»,- поделился активист РРО ВОО Дмитрий Пантелеев.