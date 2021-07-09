Маршрутке №91 изменили конечную остановку

Конечная остановка «улица Сельских строителей» у маршруток №91 заменилась на «Телезавод». Об этом сообщает администрация города со ссылкой на управление транспорта.

«В управление транспорта поступило уведомление от ООО «РТК Возрождение» в порядке об изменении маршрута № 91М2 в отношении пути следования транспортных средств», - говорится в сообщении.

В информации чиновников особо отмечено, что изменения произошли в соответствии с законодательством.

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