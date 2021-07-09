Студенты и молодые специалисты Рязанской области выбирают работу на Почте России

Фото: Почта России.

Прием на работу в компанию дает возможность молодежи осваивать для себя новые профессии. При поступлении на работу действует система обучения сотрудников, чтобы помочь как можно быстрее адаптироваться к условиям работы на новом месте. Вновь принятые работники закрепляются за наставниками – высококвалифицированными руководителями или специалистами.

Работать на почту могут прийти студенты, которым нужны подработка на лето или место для прохождения практики. Выпускники и студенты заочных отделений могут устроиться на должности операторов по работе с клиентами, в обязанности которых входит обслуживание клиентов в отделениях почтовой связи и почтальонов, которые осуществляют доставку посылок, письменной корреспонденции и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов. Для оформления студент должен предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, а также трудовую книжку (если она пока не открыта, ее помогут завести).

Работа в Почте России дает возможность карьерного роста, принимать решения в сложных вопросах и проявить себя в молодежных корпоративных проектах.

Для новых сотрудников действует программа «Наставничество», где новичкам помогают освоить ключевые навыки и программы, необходимые в работе. Это сокращает адаптационный период и подготавливает к самостоятельной работе. А для юношей работа на почте может стать альтернативной гражданской службой, как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой вместо военной службы.

«Давно известно, что в плане карьерного роста и социальной защищенности всегда лучше трудиться в большом и хорошо известном коллективе, а Почта России ежегодно признается «Привлекательным работодателем», - отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Жители Рязани и области могут пообщаться с сотрудниками кадровой службы компании, узнать специфику предложенных вакансий, ознакомиться с корпоративными программами развития персонала и социальными гарантиями для сотрудников по телефонам: 8 (4912) 25-67-85 и 8 (910) 012-80-08.

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