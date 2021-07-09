Ученый: Рязани в плане озеленения гордиться нечем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязани в плане озеленения гордиться нечем. Так считает член общественной палаты Рязанской области, ботаник Андрей Петруцкий.

— Площадь озеленения на одного человека в Рязани ниже нормативного, — уверенно сказал «РВ» ученый. — Ухудшает положение непродуманная жилищная застройка, когда предпочтение отдается парковкам, а не палисадникам и дворам. Вместо широких газонов - узенькие полоски травы. Показательным примером может служить жилой микрорайон в Семчине, где вся территория закатана в асфальт.

По словам Петруцкого, зеленые зоны в Рязани распределены неравномерно, возле домов их совсем немного, где-то побольше, все это суммируется и возникает ощущение, что не все так плачевно.

— На самом деле - гордиться нечем. Мы в озеленении очень сильно отстаем. Когда-то в Рязани существовал трест зеленого строительства со своим питомником деревьев в Хамбушеве, теплицей. Ничего из этого больше не действует. Озеленительные работы выполняют подрядчики, а они относятся к ним формально или пренебрежительно - построили объект, посадили деревца и забыли. Стоят они и засыхают.

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