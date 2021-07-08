Суд забрал у РПЦ здание бывшей школы

Сапожковский районный суд Рязанской области признал незаконной передачу здания бывшей школы и земельного участка в собственность РПЦ. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Отмечается, что с иском обратилась районная прокуратура, установившая, что здание и участок земли, расположенные в селе Михеи, были переданы незаконно в собственность подворья Данилова монастыря при храме Архангела Михаила. Сама же сделка, совершенная на основании решения Сапожковской районной Думы, признана ничтожной.

Также в суде сообщили, что представитель подворья был извещен о планирующемся заседании, но на процесс так и не явился.

Решение не вступило в законную силу.

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