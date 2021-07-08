Елена Сорокина наградила пары, прожившие в браке более четверти века

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила праздник в ЦПКиО, организованный в честь Дня семьи, любви и верности. В рамках мероприятия она вручила награды супружеским парам, прожившим в браке более четверти века.

«Пусть в ваших домах живут любовь и добро! Пусть в семьях звучит детский смех. Пусть будут окружены заботой наши старшие родственники. Будьте здоровы и счастливы», - пожелала Елена Сорокина, перед вручением им медали «За любовь и верность».

По данным пресс-службы горадминистрации, медаль «За любовь и верность», является общественной наградой, учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня любви, семьи и верности в Российской Федерации».

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